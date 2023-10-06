قمة آرسنال ومانشستر سيتي تحسم الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

تستحوذ المواجهة بين آرسنال ومانشستر سيتي على الاهتمام من بين جميع مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، التي ستقام فعالياتها على مدى اليومين المقبلين، في ظل التنافس الشديد الذي ساد بين الفريقين خلال الموسم الماضي.

نقطة واحدة تفصل آرسنال عن مانشستر سيتي

ومع فارق النقطة الواحدة الذي تفصل بين الفريقين حالياً في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، ستكون المباراة بينهما، بعد غد الأحد في ختام مباريات هذه الجولة، بمثابة مواجهة على صدارة جدول المسابقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقبل بداية مباريات الجولة غداً السبت، يتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب، جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة من سبع مباريات مقابل 17 نقطة لآرسنال، الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، خلف توتنهام، الذي يمكنه الانفراد بصدارة جدول المسابقة موقتاً حال فوزه على مضيفه لوتون تاون في افتتاح مباريات هذه الجولة.

واشتعلت المنافسة بين آرسنال ومانشستر سيتي بشكل كبير في الموسم الماضي، وظل السباق بين الفريقين على لقب المسابقة حتى وقت متأخر من الموسم، حتى حسم السيتي اللقب لمصلحته. لكن آرسنال انتزع في بداية الموسم الحالي لقب كأس الدرع الخيرية عبر ركلات الترجيح بعد التعادل مع «السماوي».

وتأتي المباراة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي هذه المرة بعد اختبار مثير لكل منهما خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق مانشستر سيتي الفوز على مضيفه لايبزغ الألماني 3-1، وخسر آرسنال أمام مضيفه لانس الفرنسي 1-2.

وعلى الرغم من هذا، تمنح فكرة المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي دافعا قويا لكل من الفريقين قبل هذه المواجهة، ولا سيما قبل فترة التوقف الدولي التي تشهد استئناف فعاليات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024).

ولا تصب الإحصاءات والأرقام في مصلحة آرسنال قبل هذه المباراة، حيث انتهت المباريات الثلاث بين الفريقين في الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي، بواقع مباراتين في الدوري ومباراة واحدة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل خلالها السيتي ثمانية أهداف، واهتزت شباكه بهدفين فقط.

واعتبر الانتصاران في الدوري الإنجليزي محطتين مهمتين في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري في الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق المسابقة بفارق خمس نقاط فقط عن آرسنال.

كما أن فوز آرسنال بلقب الدرع الخيرية في بداية الموسم الحالي لم يأت من خلال الفوز على مانشستر سيتي في المباراة، وإنما عبر ركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

وعلى مستوى مواجهات الفريقين في الدوري، حقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 12 مباراة خاضها أمام آرسنال في المسابقة، بل إنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 15 مباراة خاضها أمام «المدفعجية» بالمسابقة، بواقع 13 انتصارا مقابل تعادلين.

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ويعود آخر انتصار لآرسنال على مانشستر سيتي في الدوري إلى ديسمبر 2015 عندما تغلب عليه 2-1 بملعب إستاد الإمارات في لندن.

كما تصب نتائج المواجهات بين الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ومواطنه وتلميذه السابق ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، في مصلحة غوارديولا، الذي فاز في ثماني من عشر مواجهات أمام أرتيتا، وخسر أمامه مرة واحدة فقط كانت في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي العام 2020. ولم يخسر غوارديولا أي مباراة خاضها أمام أرتيتا في الدوري الإنجليزي، ليمتلك العلامة الكاملة أمام أرتيتا في المسابقة.

وستشهد الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، غداً السبت، مباريات: إيفرتون مع بورنموث، وفولهام مع شيفيلد يونايتد، ومانشستر يونايتد مع برينتفورد، وبيرنلي مع تشيلسي، وكريستال بالاس مع نوتنغهام فوريست. بينما يشهد بعد غد الأحد مباريات: وولفرهامبتون مع أستون فيلا، وبرايتون مع ليفربول، وويست هام مع نيوكاسل.