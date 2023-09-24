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تعادل آرسنال مع توتنهام في «ديربي» لندن بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 سبتمبر 2023, 07:38 مساء
تعادل آرسنال مع توتنهام في «ديربي» لندن بالدوري الإنجليزي
سون هيونغ مين يحرز الهدف الثاني لتوتنهام في شباك أرسنال خلال مباراة اليوم الأحد 23 سبتمبر 2023 (حساب نادي توتنهام على فيسبوك)
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انتهت مباراة «ديربي لندن» بين فريقي توتنهام هوتسبير وآرسنال، اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سون هيونغ-مين يحرز هدفين لتوتنهام
على استاد الإمارات، أحرز سون هيونغ-مين قائد توتنهام هوتسبير هدفين في شباك آرسنال في مباراة قمة في لندن بالدوري الإنجليزي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وسجل كريستيان روميرو هدفًا بطريق الخطأ في مرماه، ليتقدم بهدف لآرسنال في الدقيقة 26، لكن سون أدرك التعادل قبل الاستراحة.

وارتكب روميرو خطأ جديدًا بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، انبرى لها بوكايو ساكا بنجاح في الدقيقة 54، لكن سون نجح بعدها مباشرة في استغلال خطأ فادح من جورجينيو وأدرك التعادل للفريق الزائر.

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وحصل الفريقان على عدة فرص لانتزاع الفوز، وكان سون قريبًا من تسجيل الثلاثية، كما سدد ساكا كرة قوية لم تسفر عن تغيير النتيجة.

وبرغم احتساب عشر دقائق من الوقت بدل الضائع، لم تتغير النتيجة مجددًا، وبقي الفريقان دون هزيمة هذا الموسم، ولكل منهما 14 نقطة من ست مباريات. ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة برصيد 18 نقطة.

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