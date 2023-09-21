رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

القاهرة - بوابة الوسط

قال دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام‭ ‬هوتسبير الإنجليزي، إن قيامه بتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب الفريق كان خطأ، مضيفًا أن فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم احتاج للعودة إلى جذوره مع المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.

الجماهير تهاجم رئيس توتنهام

وفي مارس الماضي، أصبح كونتي مدرب يوفنتوس السابق ثاني مدرب اعتاد على الفوز يرحل عن الفريق المنتمي لشمال لندن بعد ثلاث سنوات تقريبًا من إقالة مورينيو والذي حل محل ماوريسيو بوكيتينو المحبوب من الجماهير.

وتعرض ليفي (61 عامًا) للانتقادات سابقًا، وألقت جماهير توتنهام اللوم على رئيس النادي في فشل الفريق في الفوز بأي بطولة منذ عام 2008.

وقال ليفي في منتدى جماهيري، إنه يريد الفوز مثل الجميع، والإحباط من عدم الفوز والضغط من بعض اللاعبين وجزء كبير من الجماهير والحاجة للفوز والإنفاق من الأمور التي أثرت عليه.

وأقيل بوكيتينو، مدرب تشيلسي الحالي، عام 2019 بعد خمسة أشهر فقط من قيادة توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفي: «مررت بفترة كدنا نفوز فيها. حظينا بوقت رائع للغاية مع ماوريسيو، لكننا لم نحقق النجاح على الرغم من أننا كنا قد اقتربنا للغاية ثم غيرنا الاستراتيجية. خطتنا كانت جلب مدرب معتاد على الفوز وفعلنا ذلك مرتين لكن عليك التعلم من الأخطاء».

وعلى الرغم من ذلك أقر ليفي بأنه استعاد توتنهام مع تعيين المدرب بوستيكوجلو، الذي تمكن من تعديل أوضاع النادي وقاده للعبور من أزمة محققًا أفضل انطلاقة له في الدوري منذ 57 عامًا.

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ويحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد خمس مباريات متأخرًا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتوج بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي.

ويحل توتنهام ضيفًا على أرسنال غريمه في العاصمة لندن يوم الأحد قبل استضافة ليفربول ثالث الترتيب يوم 30 سبتمبر.

وأضاف ليفي: «مورينيو وكونتي مدربان كبيران، لكن ربما ليس لهذا النادي. نريد اللعب بطريقة معينة، وإذا كان يعني ذلك وقتًا أطول لتحقيق الفوز فربما يكون هذا من المناسب لنا».