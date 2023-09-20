توتنهام يكشف مفاجأة بخصوص عقد هاري كين

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس نادي توتنهام الإنجليزي دانييل ليفي مفاجأة في عقد بيع النجم الإنجليزي هاري كين إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، وهي الصفقة التي سعى إليها النادي البافاري فترة طويلة، بهدف تدعيم خط هجومه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

إعادة شراء «كين»

وأكد ليفي أن هناك بندا في عقد بيع نجم الفريق السابق إلى بايرن ميونخ يحق من خلاله لنادي توتنهام إعادة شراء المهاجم الدولي مجددا.

وانتقل هاري كين إلى بايرن ميونخ مقابل مئة مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لأربعة مواسم، وذلك قبل أيام من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وجاء قرار النجم الإنجليزي بالرحيل عن «السبيرز» بعد مسيرة حافلة، قبل نهاية عقده بموسم واحد.

وأكد دانييل ليفي، في تصريحات نقلتها شبكة «فوتبول لندن» الإنجليزية، وجود خيار في عقد بيع كين يتيح لنادي توتنهام إعادة شرائه من جديد.

وقال: «سعينا فترة طويلة، لتجديد عقد هاري كين، إلا أنه كان واضحا أنه يريد خوض تحدٍ جديد. قد وافقنا على مضض».

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وأضاف: «إنجازات هاري كين وأرقامه تقول كل شيء عن اللاعب. طول 19 عاما قضاها في النادي، كان نموذجا داخل وخارج الملعب، ومصدر إلهام للاعبين الشباب».

ووجه رئيس نادي توتنهام الشكر لهاري كين على كل ما فعله من أجل النادي، متمنيا له ولعائلته كل التوفيق في المستقبل، ومشيرا إلى أن توتنهام يرحب بعودته في أي وقت، لأنه عضو مهم في عائلة «السبيرز»، وسيظل في تاريخ النادي إلى الأبد.