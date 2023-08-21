ماتيوس: هاري كين يستحق الـ100 مليون يورو وسيكون مولر الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

قال النجم السابق لوثار ماتيوس، الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه يعتقد أن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، يستحق المال الذي جرى دفعه لضمه إلى صفوف الفريق البافاري، والذي يبلغ نحو 100 مليون يورو (109 ملايين دولار).

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وانضم هاري كين (30 عامًا) إلى بايرن قادمًا من توتنهام الإنجليزي بعد عام عانى خلاله بايرن ميونخ دون وجود نجم هجوم بارز، وذلك في أعقاب رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

ماتيوس يتحدث عن أهمية ووجود هاري كين

وقال ماتيوس «أعتقد أنه يستحق المال، أتوقع أن يؤتي الأمر ثماره خلال ثلاثة أو أربعة أعوام، بوجود هاري كين، تكون قد استفدت من خدمات قائد يمكنه تطوير زملائه أيضًا».

وواصل لوثار ماتيوس، لاعب بايرن السابق، الثناء على هاري كين الذي سجل أول أهدافه في «بوندسليغا» في المباراة التي انتهت بالفوز على فيردر بريمن 4-0 الجمعة، في افتتاح الموسم الجديد.

وقال ماتيوس: «هو قريب من الجماهير، يناسب الفريق، وأعتقد أنه تقريبًا سيكون توماس مولر الثاني».