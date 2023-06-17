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مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 05:02 مساء
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحمل كاس دوري أبطال أوروبا (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم السبت، قائمة أفضل عشرة أهداف جرى تسجيلها في مسابقة دوري أبطال اوروبا خلال موسم 2022-2023، ليجري اختيار أفضل هدف من بينها.

ومن بين أبرز الأهداف التي شملتها القائمة التي أعلنها «يويفا»، هدفان سجلهما الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في مرمى يوفنتوس، وهدف مسجل باسم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، في مرمى بروسيا دورتموند الألماني.

كما يتواجد أيضا هدف مسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان سابقاً، ضمن قائمة الأفضل، بهدفه الذي أحرزه في مرمى بنفيكا البرتغالي.

وإلى جانب أهداف النجوم الثلاثة، اشتملت قائمة «يويفا» لأفضل هدف، على أهداف سجلها كريم أديمي مهاجم دورتموند في مرمى تشيلسي، ورودريغو هرنانديز «رودري» لاعب وسط مانشستر سيتي في مرمى بايرن ميونخ.

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بالإضافة إلى البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في مرمى ريال مدريد، والبرازيلي فينيسيوس مهاجم ريال مدريد في مرمى مان سيتي، والظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو غريمالدو لاعب بنفيكا في مرمى مكابي حيفا، وتضم القائمة أيضاً هدفا للمهاجم الأوروغوياني داروين نونييز لاعب ليفربول في مرمى ريال مدريد.

يذكر أن المراقبين الفنيين التابعين للاتحاد الأوروبي «يويفا»، يقومون سنويا باختيار أفضل هدف جرى تسجيله في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو وميسي الأكثر فوزا
ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من فاز بهذه الجائزة، حيث سبق له الحصول عليها مرتين متتاليتين، الأولى في موسم 2017 - 2018 حين كان لاعبا في ريال مدريد الإسباني، والثانية في موسم 2018 - 2019 حين كان لاعبا في يوفنتوس الإيطالي.

وقد فاز الفرنسي كريم بنزيما بهذه الجائزة الموسم الماضي حين كان لاعبا ضمن صفوف ريال مدريد.

كما يجري منح جائزة أخرى لأفضل هدف في البطولة ذاتها، بناء على تصويت الجماهير، وهذه الجائزة فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاث مرات في مواسم 2014 - 2015 و2015 - 2016 و2018 - 2019، حين كان لاعبا في صفوف برشلونة الإسباني.

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