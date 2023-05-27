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هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 04:35 مساء
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
النرويجي إرلينغ هالاند. (فرانس برس)
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أصبح النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أول متوّج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في موسم واحد، السبت، واحتاج ابن الثانية والعشرين فقط لـ35 مباراة لفرض رقم قياسي جديد في «البريميرليغ» بنظامها الحالي، مع 36 هدفاً، مساهماً بشكل كبير في ضمان سيتي لقبه الثالث توالياً.

قال هالاند في بيان لسيتي الذي بلغ أيضاً نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا «أنا فخور بأن أُصبح أول لاعب يحرز الجائزتين في موسم واحد، شكراً لكل من صوّت لي»، حسب «فرانس برس».

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موسم رائع لمانشستر سيتي
تابع المهاجم الفتّاك «كان موسماً أول رائعاً في البريميرليغ، ورفع الكأس الموسم الماضي أمام جماهيرنا في ملعب الاتحاد كان لحظة مميزة بالنسبة لي».

هالاند الذي حصد أيضاً جائزة أفضل لاعب في الموسم هذا الأسبوع من قبل الكتاب الرياضيين، سجّل 52 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم.

مساهمة نجوم الفريق السماوي
أضاف هالاند «لم تكن هذه الجوائز ممكنة لولا زملائي الرائعين، المدرّب وكل الجهاز الفني في النادي الذين يساعدونني على التأدية في أرض الملعب».

واختتم «لدينا نهائيان آخران ونريد إنهاء الموسم بقوّة».

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