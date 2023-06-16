برشلونة يزاحم ريال مدريد في صفقة «مبابي»

القاهرة - بوابة الوسط

في وقت تشير فيه كل الأحداث والتطورات إلى أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيرتدي قميص ريال مدريد الإسباني عقب انتهاء علاقته بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فاجأ برشلونة الجميع باتخاذ خطوة كشف بها نياته في السعي لضم اللاعب الموهوب.

سيصبح مبابي لاعبا حرا نهاية الموسم المقبل، حينما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان دون أن يُفعل اللاعب بند التمديد لموسم إضافي، وهي الخطوة التي أعلنها اللاعب أخيرا، فاتحا بذلك الباب أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه، وعلى رأسها ريال مدريد.

تحرك برشلونة

وقد كشفت صحيفة «ديفينسا سنترال» الإسبانية أن مسؤولي برشلونة قاموا بخطوة مفاجئة عندما تواصلوا مع المحيطين بـ«مبابي». وأوضحت أن الهدف من هذا التواصل كان لمعرفة مدى إمكان التعاقد معه خلال الصيف المقبل عندما ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان.

يأتي تحرك برشلونة باتجاه «مبابي» ليفتح صفحة جديدة من الصراع بين الغريمين اللدودين، حيث سيشهد الصيف المقبل سباقا محموما بينهما لضم النجم الفرنسي الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم.

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وسبق لريال مدريد السعى مرارا للتعاقد مع كيليان مبابي، إلا أنه اصطدم برفض قاطع من قِبل الإدارة القطرية لنادي باريس سان جيرمان، مما جعل العلاقة بين الناديين تسوء بشكل ملحوظ.

وأضافت «ديفينسا سنترال» أن برشلونة يعلم أنه من المستحيل ضم «مبابي» خلال الصيف الحالي، لكنهم يريدون الاستعداد مبكرا للموسم المقبل بتدعيم الفريق بنجم كبير.

وأشارت الصحيفة الإسبانية مع ذلك إلى أنه على الرغم من اهتمام «البرسا» بالموهبة الفرنسية، فإن ذلك لا يغير حقيقة أن الوجهة المفضلة للاعب هي ريال مدريد عندما يقرر الرحيل عن ناديه الفرنسي.