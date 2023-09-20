إصابة خطيرة تنهي موسم بيريتشيتش مع توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض الكرواتي الدولي إيفان بيريتشيتش، لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى إصابة خطيرة في ركبته، سيغيب إثرها عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري، بحسب ما أعلن النادي اللندني، اليوم الأربعاء.

إصابة بيريتشيتش من دون التحام

وقال توتنهام في بيان: «تعرض إيفان بيريتشيتش لإصابة بالغة في أربطة الركبة من دون التحام خلال حصة تدريبية، وسيخضع لعملية جراحية»، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «سيتولى الجهاز الطبي في النادي مراقبة الحالة الصحية لبيريتشيتش خلال فترة التعافي. ومن المتوقع أن يغيب عما تبقى من الموسم».

وشارك بيريتشيتش (34 عاما) بديلا في مباريات فريقه الخمس بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

- توتنهام يكشف مفاجأة بخصوص عقد هاري كين

- ماتيوس: هاري كين يستحق الـ100 مليون يورو وسيكون مولر الثاني

ويحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق الفريق، تحت إشراف مدربه الجديد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، أربعة انتصارات مقابل تعادل واحد منذ مطلع الموسم الجاري.

وسينتهي عقد بيريتشيتش مع توتنهام في 30 يونيو 2024.