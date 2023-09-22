آرسنال يجدد عقد أوديغارد حتى 2028

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، تجديد عقد قائده النرويجي مارتين أوديغارد حتى العام 2028.

أوديغارد: تجديد العقد قرار سهل للغاية

وانضم اللاعب النرويجي إلى آرسنال قادماً من ريال مدريد في يناير 2021 على سبيل الإعارة في البداية، ثم اشتراه النادي بعد ذلك.

ومن وقتها، خاض أوديغارد مع الفريق 112 مباراة، وسجل 27 هدفاً وصنع 15. كما أصبح قائد «المدفعجية»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وتعليقاً على تجديد عقده مع آرسنال، قال أوديغارد (25 عاماً) إن التوقيع على عقد جديد كان قرارا سهلا للغاية، لعدة أسباب، أهمهما هو أن ما يقوم به الفريق حالياً أمر مهم للغاية، ويود أن يكون جزءاً منه، مضيفا أنه متحمس كثيراً لما سيأتي، وواصفا النادي اللندني بأنه يعتبره بيته.

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من جهته، قال مدرب الفريق ميكيل أرتيتا: «تجديد عقد مارتين أوديغارد نبأ سعيد لكل من يرتبط بآرسنال. إنه قائدنا، وشخص يحظى باحترام كبير في النادي، ويلعب فيه دورا مهما كلاعب ونموذج يحتذى به».

وأضاف: «كمدرب من الشرف بالنسبة لي العمل مع مارتين كشخص ولاعب، ومن الجيد أنه يشعر وكأنه في بيته هنا، بعدما لعب مع عدة أندية خلال مشواره الكروي».