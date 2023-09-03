آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أهدى ديكلاين رايس وغابرييل جيسوس الفوز لفريق آرسنال في الوقت القاتل من قمة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على استاد الإمارات ضمن الجولة الرابعة من «البريمير ليغ».

مانشستر يونايتد يتقدم وآرسنال يفوز

تقدم مانشستر يونايتد بواسطة نجمه ماركوس راشفورد في الدقيقة 27، قبل أن يرد قائد آرسنال مارتن أوديغارد بهدف سريع بعد دقيقة واحدة فقط مانحًا فريقه التعادل. وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم ضربة جزاء لآرسنال وهدفًا لمانشستر يونايتد بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وقبل نهاية المباراة، وتحديدًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل الوافد الجديد على آرسنال ديكلاين رايس الهدف الثاني، ثم أضاف زميله غابرييل جيسوس الهدف الثالث، مانحًا فريقه نقاط المباراة الثلاثة.

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بهذه الـ«ريمونتادا»، رفع آرسنال رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة السادسة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن آرسنال تعاقد مع ديكلاين رايس مطلع هذا الموسم مقابل مئة مليون جنيه استرليني، في واحدة من أغلى صفقات الكرة الإنجليزية.