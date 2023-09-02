انتقالات الدوري الإنجليزي تسجل رقمًا قياسيًا

القاهرة - بوابة الوسط

مع ختام فترة الانتقالات الحافلة بالنشاط من أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الصيف، كشف إجمالي حجم إنفاق هذه الأندية في سوق انتقالات اللاعبين عن وتيرة نمو هائلة ولا تصدق في ثروة هذا الدوري.

نمو هائل في الانتقالات بالدوري الإنجليزي

وأشارت شركة «ديلويت» الشهيرة للخدمات المهنية والمالية، إلى أن إجمالي حجم إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات هذا الصيف بلغ 2.36 مليار جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل 2.97 مليار دولار، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

واجتاز إجمالي الإنفاق حاجز الملياري جنيه إسترليني للمرة الأولى في تاريخ سوق انتقالات أندية الدوري الإنجليزي، وذلك قبل الصفقات التي أبرمت أمس الجمعة، ومنها انتقال ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي مقابل 53 مليون جنيه إسترليني.

وصرح المدير المساعد لمجموعة الأعمال الرياضية في «ديلويت» كالوم روس، لوكالة الأنباء البريطانية، بأن الأرقام تعكس نموًا متسارعًا بشكل هائل في ثروة هذا الدوري وحجم الانفاق في سوق الانتقالات.

وأوضح تحليل «ديلويت» أن سوق الانتقالات هذا الصيف حطم الرقم القياسي السابق لإجمالي حجم إنفاق الأندية الإنجليزية على الانتقالات.

وكان الرقم القياسي السابق هو 1.92 مليار جنيه إسترليني، وهو ما تجاوزه الإنفاق في سوق الانتقالات هذا الصيف بنحو 440 مليون إسترليني.

تشيلسي ينفق ببذخ

وواصل نادي تشيلسي بقيادة مالكه تود بويهلي الإنفاق ببذخ في سوق انتقالات اللاعبين؛ حيث تعاقد النادي مع لاعب الوسط مويسيس كايسيدو من برايتون مقابل مئة مليون جنيه إسترليني، ومع المهاجم كريستوفر نكونكو من لايبزغ الألماني مقابل 63 مليون إسترليني، ومع كول بالمر من مانشستر سيتي، أمس الجمعة، مقابل أربعين مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد آرسنال خلال فترة الانتقالات مع ديكلان رايس قائد وست هام بمقابل مالي مشابه لمقابل انتقال كايسيدو، كما أنفق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي 77 مليون إسترليني للتعاقد مع المدافع الكرواتي الدولي جوسكو غفارديول، فيما تعاقد توتنهام مع المهاجم برينان جونسون من نوتنغهام فوريست مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي إنفاق الأندية بهذا الحجم في سوق الانتقالات نظرًا للسباق بين ثمانية فرق على الأقل في الدوري الإنجليزي على احتلال المراكز الأربعة الأولى.

ومن هذه الفرق يبرز مانشستر سيتي حامل اللقب ووصيفه آرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، ونيوكاسل، وتوتنهام، وينضم إليهم فرق مثل برايتون.

وقال روس: «هناك منافسة مكثفة في هذا الدوري، توجد عشرة أندية أنفق كل منها أكثر من مئة مليون يورو، والأمر لا يقتصر على أندية القمة.. أعتقد في الوقت الحالي أن أكثر من نصف أندية الدوري أنفقت أكثر مما كان إنفاقها في الموسم الماضي».

ويقترب إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات هذا الصيف من إجمالي ما أنفقته أندية الدوريات الكبرى الأخرى بإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا مجتمعة.

تحديات تواجه الدوري الإنجليزي

ومع ذلك فإن الدوري الإنجليزي يواجه تحديًا جديدًا الآن مع ظهور الدوري السعودي على الساحة بقوة، وتمكنه من اجتذاب لاعبين مثل نيمار وكريم بنزيما ورياض محرز؛ حيث لحقوا بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل للنصر السعودي في يناير الماضي.

وتقدم أندية الدوري السعودي عروضًا ورواتب مغرية، ولكن ليفربول الإنجليزي رفض عرضًا من اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح مقابل 150 مليون إسترليني.

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وقال روس: «هذه هي المرة الأولى منذ سوق الانتقالات في صيف 2016، التي تدخل فيها بطولة دوري بخلاف الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا ضمن المراكز الخمسة الأولى في قائمة الأكثر إنفاقًا بسوق الانتقالات».

وأضاف: «دخل الدوري السعودي إلى القائمة، وأعتقد أنه ثاني أكثر الدوريات إنفاقًا في الوقت الحالي؛ حيث أنفق أكثر من 850 مليون يورو؛ أي ما يعادل 728 مليون جنيه إسترليني».

وأوضح: «الدوري السعودي أصبح مصدرًا آخر للتمويل، أعتقد أن نصف إجمالي ما حصلت عليه أندية الدوري الإنجليزي من بيع لاعبيها هذا الصيف جاء من الدوري السعودي، ولهذا، سيوفر هذا التمويل الإضافي من أندية الدوري السعودي ومن الأسواق الأخرى في مختلف القارات دعمًا لأندية إنجلترا يساعدها في تحقيق أهدافها بسوق الانتقالات».

