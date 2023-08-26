الدوري الإنجليزي يحطم الأرقام القياسية في «ميركاتو» الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تحليل نشرته مجموعة ديلويت المعنية بصناعة الرياضة أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنفقت 1.95 مليار جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل 2.45 مليار دولار، للتعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، وهو مبلغ قياسي مقارنة بنفقات الأندية الإنجليزية خلال السنوات الماضية، كما توقعت أن يتجاوز حجم النفقات ملياري جنيه إسترليني.

الدوري الإنجليزي يتخطى الحواجز

وحطمت فترة الانتقالات الصيفية التي بدأت في 14 يونيو الماضي الرقم القياسي المسجل العام الماضي؛ أي ما يعادل 1.92 مليار جنيه، وذلك قبل أسبوع على نهايتها مطلع الشهر المقبل، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتخطت صفقتان حاجز المئة مليون جنيه إسترليني بانتقال لاعبي الوسط موزيس كايسيدو إلى تشيلسي وديكلان رايس إلى أرسنال، فيما لم تتخط أي صفقة هذا الحاجز الصيف الماضي.

من جانبه أنفق تشيلسي الذي تعاقد مع تسعة لاعبين حتى الآن أكثر من مليار دولار خلال «ميركاتو» الصيف بالدوري الإنجليزي للتعاقد مع لاعبين منذ انتقلت ملكيته إلى تود بولي وكليرليك كابيتال في مايو 2022.

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وذكرت تقارير إخبارية أن حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي دفع 55 مليون جنيه للتعاقد مع الجناح جيريمي دوكو الأسبوع الماضي بعدما تعاقد مع المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول مقابل 90 مليون يورو، ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش مقابل 25 مليون جنيه.

وأنفق مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه للتعاقد مع المهاجم راسموس يولوند، فيما تعاقد أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي مع كاي هافرتز مقابل 65 مليون جنيه.

وضم نيوكاسل الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي لاعب الوسط ساندرو تونالي مقابل 55 مليون جنيه، والجناح هارفي بارنز مقابل 38 مليون جنيه.