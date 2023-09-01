برايتون يضم أنسو فاتي لاعب برشلونة على سبيل الإعارة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم من حسم الصراع على ضم المهاجم أنسو فاتي، لاعب برشلونة الإسباني، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

فاتي صفقة هائلة

شارك أنسو فاتي (20 عاما) في 36 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الفريق الكتالوني باللقب.

وقال المدير الفني لفريق برايتون، روبرتو دي زيربي، في تصريحات إلى موقع النادي، إن التعاقد مع فاتي يعد صفقة هائلة لبرايتون.

وأضاف: «أنا واثق من أن أنسو فاتي سيساعدنا على الوصول لهدف جديد. كما أننا سنساعده في العودة إلى المستوى الذي يستحق الوجود فيه».

صعد فاتي من أكاديمية برشلونة، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في أغسطس 2019، وأصبح بعدها أصغر هداف لبرشلونة في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأكد مدير الشؤون الفنية في نادي برايتون، ديفيد وير: «أنسو فاتي واحد من أبرز اللاعبين الشبان في العالم، ويتمتع بخبرة كبيرة على المستويين المحلي والأوروبي، على الرغم من صغر سنه».

وأضاف: «هذا الموسم هو الأهم في تاريخ النادي، ونحن سعداء حقا بأن لاعبا بكفاءة أنسو فاتي سيكون جزءا من فريقنا».

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وعقب ظهوره مع الفريق الأول لبرشلونة، تمكن أنسو فاتي من تقديم نفسه كموهبة صاعدة يمكن أن تكون جزءا من مستقبل الفريق الكتالوني، إلا أنه تعرض للإصابة وتراجع مستواه، فقرر النادي السماح له بالخروج على سبيل الإعارة، لاستعادة تألقه مرة أخرى.

وقد رفض برشلونة عرضا من توتنهام الإنجليزي، لشراء عقد فاتي بشكل نهائي، مفضلا أن يبقي اللاعب تحت سيطرته، للاستفادة منه مستقبلا.