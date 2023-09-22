ناغلسمان مديراً فنياً للمنتخب الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن جوليان ناغلسمان سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب الأول حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة إقامتها في ألمانيا.

ناغلسمان: كأس أوروبا تحدٍ كبير

وسيحل ناغلسمان بدلاً من هانزي فليك، المقال من منصبه في العاشر من الشهر الحالي على خلفية تردي نتائج المنتخب الألماني، التي توجها بالخسارة أمام اليابان 1-4 ودياً، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبسن السادسة والثلاثين، بات ناغلسمان أصغر مدرب يشرف على المنتخب الألماني.

وأصدر ناغلسمان بيانا قال فيه: «ننظم نهائيات كأس أوروبا في بلادنا، وهذا شيء خاص. لدي رغبة كبيرة في مواجهة هذا التحدي»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

من ناحيته، وصف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف، ناغلسمان بـ«المدرب المتميز». وقال: «نحن مقتنعون بأنه سيضمن أن المنتخب الوطني سيلهم جماهيره، وأن كأس أوروبا ستحقق أيضاً نجاحاً رياضياً».

ويستعد ناغلسمان لتدريب المنتخب الألماني الذي يعاني أزمة كبيرة، بعدما أقال مدرباً للمرة الأولى في تاريخه بالاستغناء عن فليك عقب الهزيمة القاسية أمام اليابان، بعد سلسلة من النتائج الكارثية التي خسر فيها أربعا من خمس مباريات، أدت إلى تسلم المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي الحالي للاتحاد الألماني للعبة، رودي فولر، المهام الفنية موقتا، وقاد المنتخب الألماني للفوز على فرنسا 2-1 وديا.

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وستستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل بمباراة افتتاحية في 14 يونيو على ملعب «أليانز أرينا» في ميونخ، ونهائي ببرلين في 14 يوليو المقبل.

وسيخوض ناغلسمان مهمة إنقاذ «المانشافت»، ليكون بديلاً مجدداً لفليك، بعدما سبق أن خلفه في تدريب نادي بايرن ميونخ في صيف العام 2021 قبل أن يُقال في 2023، على الرغم من أن النادي البافاري كان ينافس على ثلاث بطولات: الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

وحقق ناغلسمان مع بايرن لقب الدوري الألماني 2021-2022، لكنه أقصي من دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية على يد فياريال الإسباني.