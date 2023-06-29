المنتخب الألماني يتراجع والجماهير تهتف «فاض بنا الكيل»

القاهرة - بوابة الوسط

بعد خروج المنتخب الألماني لكرة القدم من بطولة كأس العالم 2022 في قطر من دور المجموعات، شهدت كرة القدم الألمانية تراجعاً جديداً بعدما فشل منتخب الشباب تحت 21 عاماً في الحفاظ على لقبه في بطولة يورو 2023 عقب خروجه من دور المجموعات.

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ويعني احتلال المنتخب الألماني لقاع المجموعة الثالثة، بعد التعادل مع منتخب الكيان الصهيوني والخسارة أمام التشيك وإنجلترا، فشل الفريق الذي يدربه أنطونيو دي سالفو في التأهل لأولمبياد باريس 2024، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وحقق المنتخب الألماني نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات لعبها في دور المجموعات بالبطولة المقامة في رومانا وجورجيا، مسجلاً أسوأ أداء في البطولة الأوروبية بشكلها الجديد.

من جانبها، عبرت الجماهير عن غضبها مما يقدمه المنتخب الألماني، فهتفت «فاض بنا الكيل» في المباراة التي لعبها فريقها أمام إنجلترا، والتي خسرها المنتخب الألماني بثنائية نظيفة وحسم خروجه من منافسات يورو 2024، فيما قال سالفو إن المنتخب كان سيئا في مباراته أمام إنجلترا ويستحق الخسارة.

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كما اعترف اللاعبون أيضاً بأن أداءهم لم يكن على المستوى المطلوب، فقال أنجيلو ستيلير لاعب خط الوسط: «لا أعلم ما إذا كنا نملك الشجاعة الكافية. إذا نظرت للمباراة، بالتأكيد لم نكن شجعاناً، افتقدنا للشغف والرغبة في الفوز».

في الوقت نفسه، قال جوتي تشاتزياليكسيو المدير الرياضي للمنتخب الألماني: «ما زال أمامنا الكثير من العمل حتى لا نصبح بعيدين عن الفرق الكبرى في العالم».

وحقق المنتخب الألماني تحت 21 عاماً نجاحات تحت قيادة المدرب السابق شتيفان كونتس، حيث وصل بالفريق لنهائي اليورو ثلاث مرات متتالية وحصد اللقب في 2017 و2021.

يأتي هذا فيما حذر خبراء كرة القدم، كثيرا، من أن المواهب الألمانية لا يمكنها مجاراة أفضل اللاعبين في العالم.