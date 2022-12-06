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أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 05:19 مساء
أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني
المدير الرياضي للاتحاد الألماني أوليفر بيرهوف. (أرشيفية:الإنترنت)
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تقدم المدير الرياضي للاتحاد الألماني أوليفر بيرهوف باستقالته، لإدارة الاتحاد، على خلفية خروج المنتخب الألماني من منافسات كأس العالم 2022، والمقامة في قطر.

واعتذر بيرهوف عن عدم قدرته على إكمال عقده الساري حتى 2024، لتنتهي العلاقة بينه وبين الاتحاد بعد 18 عامًا داخل أروقة الاتحاد الألماني، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وشكر أوليفر كل من ساعده على إنجاح مهامه طوال فترة عمله، كما أعرب عن أسفه على الخروج المتكرر للمنتخب من نهائيات كأس العالم، ومن دور المجموعات، معللًا ذلك بقوله: «أنا أتحمل مسؤولية الإخفاقات الأخيرة للمنتخب، لن أتنصل من المسؤولية، أشعر بالأسف الشديد لما حصل للمنتخب في كأس العالم 2018 و2022، لم نستطع الارتقاء بأداء المنتخب، وتكوين قاعدة شبابية نبني عليها جيلًا جديدًا للمنتخب، لم نعط المشجعين أي سبب للفرحة».

بداية جديدة بعد الاستقالة
وأضاف بيرهوف: «بعض القرارات التي اقتنعنا بها لم تكن صائبة، لا أحد أكثر أسفا مني، أنا أتحمل المسؤولية، وأترك المهمة لشخص جديد يبدأ المهمة بفكر مختلف».

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والتحق أوليفر بيرهوف بالاتحاد الألماني عام 2004 بعد إعلانه اعتزال كرة القدم بعامين، وشهدت ألمانيا أبرز نجاح في عصرها الحديث على يديه، إذ حقق المنتخب الألماني لقب كأس العالم 2014، بعد الفوز على البرازيل في نصف النهائي بسباعية والأرجنتين في النهائي بقدم ماريو جوتزه.

مصير فليك غير معروف
وبعد الإخفاقات الأخيرة، إذ خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات لكأـس العالم 2018 في روسيا، ثم عاد وكرر خروجه المبكر من مونديال قطر 2022، ليعلن بيرهوف مسؤوليته عن الخروج المبكر، فيما لا يعرف بعد مصير مدرب المنتخب هانسي فليك.

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