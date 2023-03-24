رسميا.. بايرن ميونيخ يقيل مدربه ناغلسمان ويعيّن توخيل خلفًا له

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الجمعة إقاله مدربه يوليان ناغلسمان وتعيين مدرب تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق توماس توخيل خلفًا له حتى العام 2025، قبل أيام من شهر أبريل حاسم للنادي البافاري.

وجاء في بيان للنادي «تخلى بايرن ميونيخ عن مدربه ناغلسمان (...) سيخلفه توماس توخيل الذي سيتلقى عقدًا حتى 30 يونيو 2025 وسيشرف على تدريب الفريق للمرة الأولى الإثنين»، وفق «فرانس برس».

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وأكد فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن المدرب الألماني السابق لتشيلسي لم يتردد في قبول مهمة تدريب بايرن ميونخ، رغم الاهتمام المحتمل به من جانب ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي.