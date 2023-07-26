شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

القاهرة - بوابة الوسط

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بدايته النارية في الولايات المتحدة، وسجّل هدفين خلال فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد 4 - صفر، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين. وقد خاض ميسي، بطل العالم مع منتخب الأرجنتين، المباراة كلاعب أساسي، بعدما دخل من دكة البدلاء في المباراة السابقة، وسجّل هدف الفوز في الدقيقة 94، الجمعة المنصرم، بمواجهة كروس أسول المكسيكي.

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وفي مباراته الأولى ضد فريق من الدوري الأميركي، بدت قوة ميسي كبيرة على أتلانتا من أجل التعامل معه، وتمكن من تأسيس شراكة واعدة مع الجناح الفنلندي روبرت تايلور، الذي سجّل بدوره هدفين أيضا لإنتر، حسب وكالة «فرانس برس».

كأس الدوريين مسابقة ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي

ينظم كأس الدوريين الاتحادان الأميركي والمكسيكي، وتضم جميع أندية الدرجة الأولى في البلدين. وبعدما حقق فوزين متتاليين، تصدر إنتر مجموعته، ويبدو في موقع جيد للظفر بأول ألقابه على الإطلاق.

وافتتح ميسي التسجيل سريعا بعد تمريرة متقنة من زميله القديم/الجديد الإسباني سيرجيو بوسكيتس، والتي ارتدت أولا من القائم قبل أن يتابعها ميسي داخل الشباك في الدقيقة 8، ثم تمكن الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات من تسجيل هدفه الثاني، بعد شراكة مع تايلور في الدقيقة 22.

ميسي يتحول إلى صانع أهداف.. وخروج للراحة

تحوّل ميسي لاحقا إلى صانع للأهداف، بعدما مرّر كرة إلى مواطنه بنجامان كريماشي الذي حوّلها إلى تايلور، ليسكنها الشباك في الدقيقة 44.

وبعد ثماني دقائق من انطلاق الشوط الثاني، استفاد إنتر ميامي من هجمة مرتدة، بعد إيصال الكرة إلى ميسي عقب ركلة ركنية لأتلانتا جرى إبعادها، فانطلق الأرجنتيني من بعيد قبل أن يمرر إلى تايلور المتمركز على يساره، ليسدد الأخير كرة منخفضة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 53.

وقد سمحت النتيجة لمدرب إنتر ميامي، الأرجنتيني خيراردو مارتينو، من إراحة بوسكيتس وميسي، الذي خرج في الدقيقة 78.