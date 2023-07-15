وست هام يعلن فك الارتباط برايس.. وأرسنال جاهز للصفقة القياسية

القاهرة - بوابة الوسط

فض نادي وست هام يونايتد الإنجليزي ارتباطه رسميا بلاعبه في خط الوسط الدولي ديكلان رايس، معلنا رحيله عن صفوفه، السبت، لإتمام صفقة قياسية بريطانية. ويرتبط رايس (24 عاما) بالانتقال إلى أرسنال، بعد أن قاد وست هام لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي، بينما أنهى فريقه الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الـ14 الموسم الماضي.

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وقال الرئيس الشريك لوست هام ديفيد سوليفان في بيان: «يشعر الجميع في وست هام بالفخر بمشاركة رايس في رحلته من أكاديمية المواهب حتى أصبح أفضل لاعب صاعد في كرة القدم الإنجليزية». بدأ رايس مشواره مع الفريق الأول في العام 2017، وخاض أكثر من 240 مباراة مع النادي اللندني، وحمل شارة القيادة بعد اعتزال مارك نوبل العام الماضي، حسب «رويترز».

أرسنال يبحث التدعيم قبل الظهور من جديد في دوري الأبطال

يتبقى عام في عقد رايس مع وست هام، مع خيار للتمديد لعام إضافي، ويتطلع أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا لضم رايس من أجل المساعدة في تقليص الفجوة في قمة الدوري الممتاز، بعد احتلال «الجانرز» الوصافة خلف مانشستر سيتي، بطل الثلاثية، الموسم الماضي، إلى جانب عودة أرسنال لمنافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2016-2017.

الرغبة في تحدٍ جديد وراء رحيل قائد وست هام

أضاف سوليفان: «أود أن أوضح أمام مشجعينا أننا لم نرغب في بيع ديكلان. أردنا بناء فريق حوله، وتحقيق تطور مستمر، وعرضنا عليه عقدا طويل الأجل، لتأمين مستقبله. لكن فور أن عبر ديكلان عن رغبته في الانتقال، وخوض تحديات جديدة، شعر النادي بأنه ليس من الصواب اعتراض طريقه، وتصرفنا بأفضل وسيلة، لضمان مصلحة وست هام».

رايس يوجه رسالة أخيرة لجماهيره

يغادر رايس، الذي بدأ اللعب في أكاديمية تشيلسي قبل الانتقال إلى وست هام في سن 14، النادي بعد عشر سنوات. وقال في رسالة طويلة لجماهير وست هام: «عرفت منذ أول لحظة لي في تشادويل هيث (ملعب تدريب وست هام) أنني وجدت مكانا آخر يمكنني اعتباره بيتي».

وتابع: «أنظر للوراء الآن وأدرك مدى تأثير تشادويل هيث في صقل شخصيتي، لاعبا ورجلا. وجدت المكان المثالي لبناء الثقة، والتمكن من التركيز والتصميم والطموح للازدهار. أود أن تعرفوا كم كان قرارا صعبا بمغادرة هذه البيئة التي أحبها وأستمتع بها كثيرا، ولكن في النهاية كان طموحي اللعب في أعلى مستويات الرياضة».