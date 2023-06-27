وست هام يرفض 90 مليون إسترليني من مانشستر سيتي لضم ديكلان رايس

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت إدارة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي العرض المقدم من مانشستر سيتي، من أجل التعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط الفريق اللندني.

وبحسب ما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس»، فإن مانشستر سيتي تقدم بعرض قيمته 90 مليون جنيه إسترليني لضم رايس، إلا أنه قوبل بالرفض من جانب إدارة وست هام.

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وكانت تقارير صحفية إنجليزية سابقة قد أشارت إلى أن أرسنال سبق وأن تقدم بعرض لضم رايس مقابل 75 مليون إسترليني إلى جانب 15 مليون أخرى كمتغيرات.

صراع السيتي وأرسنال على رايس

ويتصارع بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ووصيفه، على ضم رايس الذي نجح في قيادة وست هام للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي في نسخته المنتهية منذ أسابيع قليلة ماضية.

ويعد هذا العرض هو الأول من جانب إدارة مانشستر سيتي لضم لاعب الوسط الإنجليزي، وأصبحت القيمة المادية قابلة للزيادة في عرض آخر لإقناع إدارة وست هام بالاستغناء عن اللاعب.