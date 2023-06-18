تقدم في مفاوضات باريس سان جيرمان مع لويس إنريكي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «ليكيب» الفرنسية اليوم، إن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، لا يزال يبحث عن مدرب ليقود الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وأضافت الجريدة إن باريس سان جيرمان يخوض مفاوضات متقدمة مع المدرب الإسباني لويس إنريكي لقيادة الفريق خلفًا للمدرب كريستوف غالتييه الذي أشرف على قيادة الفريق الموسم الماضي وقاده للتويج بلقب الدوري الفرنسي.

تقديم في المفاوضات

وقالت «ليكيب»، إن المفاوضات مع إنريكي لم يجر حسمها؛ لكنّها وصلت مراحل متقدمة للغاية، كما كان الحال مع الألماني يوليان ناغلسمان الذي انهارت مفاوضات نادي العاصمة الفرنسية معه الأسبوع الماضي، على الرغم من أن العديد من التقارير كانت تشير إلى اقتراب الطرفين من حسم التفاصيل كافة.

وسبق لإنريكي قيادة فرق سيلتا فيغو وروما وبرشلونة على الترتيب، وكانت آخر تجاربه مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022 قبل إقالته عقب الإقصاء أمام منتخب المغرب.

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وأكدت «ليكيب»، أنه تحسبًا لأي تعثر مفاجئ في المفاوضات مع إنريكي، فإن باريس سان جيرمان حدد بديلين للمدرب الإسباني هما الأرجنتيني مارسيلو غالاردو المدير الفني السابق لفريق ريفيربليت الأرجنتيني، وسيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو البرتغالي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وفت سابق أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال كان من بين الأسماء المطروحة لقيادة سان جيرمان.

وعانى سان جيرمان من موسم صعب مع غالتييه إذ حسم لقب الدوري في الجولات الأخيرة، وودع دوري أبطال أوروبا مبكرًا من دور الـ16.