المدرب لويس إنريكي.. يترنح بين ثلاثة أندية

القاهرة - بوابة الوسط

دخل المدير الفني لويس إنريكي، دائرة اهتمام ثلاثة أندية من أجل قيادتها في الموسم المقبل، بعد تركه منصف القيادة الفنية للمنتخب الإسباني لكرة القدم عقب الخروج من دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر، على يد المنتخب المغربي.

ويقدر نادي توتنهام الإنجليزي المدرب الإسباني كثيرا، لكنه يقف على مسافة واحدة مع مدربين آخرين، من أجل قيادة الفريق الموسم المقبل، بينما يضع تشيلسي هو الآخر لويس إنريكي في حساباته، وأخيرا يمكن لبرشلونة الإسباني أن يفعل مثلما فعل بايرن ميونخ الألماني ويقيل مدربه تشافي هيرنانديز، كما فعل بايرن مع يوليان ناغلسمان، حسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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ووضع توتنهام لائحة قصيرة لتدريب الفريق في الموسم المقبل، ويتشارك اسمان منها مع نادي تشيلسي الذي يبدي اهتمامه كذلك بالمدرب الإسباني لويس إنريكي، والمدرب الألماني يوليان ناغلسمان، إلى جانب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو.

إقالة تشافي مدرب البارسا

ويفكر برشلونة في إقالة المدرب الحالي تشافي على غرار ناغلسمان، رغم أن أداءه يعجب الإدارة، إلا أنها ترغب في صنع فريق كبير للموسم المقبل، ينافس على كل البطولات، تحت قيادة مدرب كبير صاحب خبرة، ويملك معرفة جيدة بالبيت الكتالوني.

وعلى الرغم من اختيار نادي تشيلسي للاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد لقيادة الفريق في رحلة قصيرة تستمر لستة أشهر، خلفا للمدرب المقال غراهام بوتر، فإن «البلوز» يفكرون في اختيار مدرب كبير، لقيادة مشروع تشيلسي المستقبلي.