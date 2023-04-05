بعد ناغلسمان وإنريكي.. لامبارد خيار موقت لتشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

فاجأ الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت فابريزيو رومانو الجميع، حينما أكد تواصل إدارة نادي تشيلسي مع المدرب واللاعب السابق للفريق فرانك لامبارد، من أجل قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وارتبط النادي اللندني بالمدرب الإسباني لويس إنريكي والألماني يوليان ناغلسمان من أجل تولي المهمة خلفاً للإنجليزي المُقال غراهام بوتر على رأس القيادة الفنية «للبلوز»، حسب ما أكده فابريزيو رومانو.

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وقال رومانو: «تستمر المحادثات مع جوليان ناغيلسمان ولويس إنريكي كخيارين رئيسيين للمستقبل لكن لامبارد يمكن أن يكون المسؤول حتى نهاية الموسم».

المحادثات تجري مع لامبارد

وأردف: «المفاوضات المباشرة تجري بالفعل مع لامبارد من خلال وكلائه الذين يتناقشون مع تشيلسي، سيكون أسطورة تشيلسي سعيداً بالعمل مجدداً في النادي».

وأكد فابريزيو رومانو أن القرار سيتخذ قريباً من طرف الإدارة، موضحاً في الوقت نفسه أن تعيين مدرب للفريق لن يتم في الفترة الحالية، وإنما سيكون مع نهاية الموسم الحالي في يونيو.