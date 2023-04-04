تشيلسي يستقبل ليفربول «المتذبذب» ضمن مؤجلات «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل فريق تشيلسي نظيره ليفربول في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا، ضمن مؤجلات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» دون توقف هذا الأسبوع من أجل إقامة المؤجلات، وستكون الأنظار اليوم على لقاء الجريحين تشيلسي وليفربول، وكذلك مواجهة ليستر سيتي المهدد بالهبوط مع أستون فيلا.

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ويعاني ليفربول حالة تراجع وتذبذب في الأداء جعلته يحتل المركز الثامن راهنا، إثر سلسلة من النتائج السلبية آخرها السقوط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب (1-4) السبت، ووضعت الكثير من الضغوط على مدربه الألماني يورغن كلوب.

وعلق كلوب الذي يدرك صعوبة موقفه في ليفربول حاليا: «أنا مدرك أني جالس هنا بسبب الماضي وليس بسبب ما قمنا به هذا الموسم. لو كنت في موسمي الأول لاختلفت الأمور».

وكان كلوب قد نجح في قيادة ليفربول إلى لقب الدوري في 2020 بعد غياب طويل ولقب دوري أبطال أوروبا في 2019 والوصافة في 2018 و2022.