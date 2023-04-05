لويس إنريكي يصل لندن للتفاوض على تدريب تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» يبحث التعاقد مع مدرب جديد، بعد إقالة جراهام بوتر المدرب السابق للفريق، وكشف الصحفي بشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» فابريزيو رومانو عبر «تويتر» وصول لويس إنريكي مدينة لندن للتفاوض مع إدارة تشيلسي على إمكانية تدريب الفريق.

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ووفقًا لرومانو فإن لويس إنريكي هو أحد المرشحين لتولي تدريب الفريق ولكن يبقى جوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ السابق هو الأوفر حظًا لتدريب الفريق، كما نقل الصحفي أن لويس إنريكي يرغب في تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي، ولم يتواصل النادي مع أي مدرب آخر سوى لويس إنريكي وناجلزمان.

آخر تجارب لويس إنريكي كانت مع منتخب إسبانيا خلال محطته الأخيرة وقاد الفريق خلال كأس العالم 2022 وخرج من دور الـ16 أمام المغرب بركلات الترجيح.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة.