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مبابي يضع باريس سان جيرمان في مأزق ويؤكد رحيله نهاية الموسم المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 04:21 مساء
مبابي يضع باريس سان جيرمان في مأزق ويؤكد رحيله نهاية الموسم المقبل
مبابي يحتفل بأحد أهدافه مع باريس سان جيرمان (أرشيفية فيسبوك
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أكد مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الأنباء التي تحدثت عن قيامه بإبلاغ ناديه بأنه لن يفعِّل بند تمديد عقده لما بعد الموسم المقبل.

وقال مبابي إنه سيكون سعيدًا بالبقاء في النادي الموسم المقبل، وأنه لم يطلب أن يجري التخلي عنه أو الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، حسبما قال في حديث مع جريدة «غازيتا ديلو سبورت» الرياضية الإيطالية، اليوم الأربعاء.

وأضاف مبابي (24 عامًا)، خلال المقابلة التي أجريت من مقر تدريبات منتخب فرنسا: «كل ما في الأمر أنني أكدت رغبتي بعدم تفعيل بند التجديد لعام إضافي، ولم نتحدث إطلاقًا مع باريس سان جيرمان بشأن تمديد العقد، لكني سعيد بالبقاء هنا الموسم المقبل».

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يذكر ان مبابي أشار في بيان إلى وكالة «فرانس برس» أمس الثلاثاء، إلى أنه لم يناقش أبدًا تمديدًا لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك عقب إبلاغه مسؤولي النادي نيته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

ووفق البيان المرسل من مبابي، فقد أبلغ إدارة النادي بقراره عدم التمديد لما بعد 2024، وأن هدف رسالته الأخيرة للنادي الأخيرة لم يكن إلا تأكيد ما سبق توضيحه شفهيًا، وأوضح البيان أن كيليان مبابي والمقربين منه لم يناقشوا أبدًا هذه النقطة مجددًا مع النادي خلال العام، باستثناء قبل 15 يومًا للإعلان عن إرسال الخطاب، كما لم تجر مناقشة أي تمديد جديد محتمل للعقد.
مأزق باريس سان جيرمان
وفي حال لم يوقّع مبابي على عقد جديد أو يقوم بتفعيل خيار تمديد عقده، فإن نادي باريس سان جيرمان سيصبح في مأزق كبير لأنه سيُخاطر بفقدانه مجانًا في غضون عام، لذلك يمكن لسان جيرمان بيعه هذا الصيف بدلًا من تفويت فرصة الاستفادة ماديًا من بيع عقد أحد أفضل اللاعبين في العالم.
رحيل ميسي
من ناحية أخرى، أعرب مبابي خلال المقابلة، عن أسفه لرحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية والانتقال الى إنتر ميامي الأميركي، وقال: «إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. النبأ ليس سارًا عندما يتعلق الأمر برحيل لاعب مثل ميسي، وأنا لا أفهم لماذا عبّر كثيرون عن ارتياحهم لرحيله».

وأضاف: «نحن نتكلم عن ميسي الذي يتعين احترامه، لكنه خلافًا لذلك لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا، وهو أمر مؤسف لكن هكذا هي الأمور».

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