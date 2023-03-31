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مبابي يعد ريال مدريد بالانضمام إليه في 2024

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 04:54 مساء
مبابي يعد ريال مدريد بالانضمام إليه في 2024
لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي. (أرشيفية: الإنترنت)
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وعد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بالانتقال إليهم في 2024، وذلك حينما يتحقق الشرط المنصوص عليه في عقده.

ولن يسمح باريس سان جيرمان بانتقال المهاجم الفرنسي إلى ريال مدريد، كما أن النادي الملكي لن يدخل في مفاوضات جديدة مع النادي الباريسي حول مبابي، تاركا الكرة في ملعب الأخير من أجل الضغط على فريقه للانتقال نحو العاصمة الإسبانية مدريد، وفق «أس».

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ويملك المهاجم الفرنسي البالغ 24 عاما، عقدا مع باريس حتى يونيو 2024، إلا أنه يمكن تمديده لعام إضافي في حالة تتويج سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.

اقترب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022، بعد أن وافق على جميع الشروط الشخصية مع النادي، إلا أن باريس رفض عروض الريال للتعاقد مع اللاعب، قبل أن يتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويطلب من اللاعب تجديد عقده مع النادي الفرنسي، وهو ما رضخ له كيليان مبابي.

باريس يغري مبابي ماديا
وأكدت شبكة «سكاي سبورت» أن باريس سان جيرمان قدم عرضا خياليا للتجديد على طاولة مبابي، إذ أعطى مبابي راتبا بقيمة 72 مليون يورو سنويًا، بجانب 118 مليون يورو مكافاة توقيع وحصول مبابي على حقوق الصور، إلى جانب مكافآت التسجيل والفوز بالكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا.

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