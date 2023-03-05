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مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 02:15 مساء
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان. (إنترنت)
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بات نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي أفضل هداف في تاريخ فريقه، عقب مساعدة فريقه في تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 11 نقطة مؤقتا بعد الفوز (4-2) على ضيفه نانت، السبت.

وتربع مبابي على عرش هدافي النادي الباريسي برصيد 201 هدف في مختلف المسابقات، بعد أن كان متساويا مع الأوروغوياني إديسنون كافاني. وجاءت أهداف مبابي في 247 مباراة منذ انتقاله إلى سان جرمان قادما من موناكو في صفقة ضخمة، حسب «فرانس برس».

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تصدر نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي عرش هدافي الفريق التاريخيين، بعد مساعدة فريقه في الابتعاد عن منافسه المباشر وغريمه التقليدي مرسيليا بالفوز على نانت (4-2) السبت، في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وهز مبابي صاحب الـ24 عاما الشباك خلال دقيقتين بالوقت بدل الضائع، ليسجل هدفه 201 بقميص سان جرمان في جميع المسابقات، وكسر التعادل مع إدينسون كافاني. ونظم النادي احتفالا قصيرا بعد صفارة النهاية، تضمن رفع صورة ضخمة لمبابي في استاد بارك دي برينس.

وقال مبابي: «من المميز جدا وجودي هنا، آخر مرة تحدثت فيها هنا حين أعلنت عن بقائي بعد تمديد العقد، ومن الشرف لي أن أكون الهداف التاريخي للنادي. من الامتياز أن أكون لاعبا في سان جرمان، وأن ألعب بهذا القميص التاريخي، في أكبر أندية فرنسا».

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