  • Alwasat News
Atwasat

ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 04:55 مساء
ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران
المهاجم كيليان مبابي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

سيرتدي المهاجم كيليان مبابي شارة قائد منتخب فرنسا لكرة القدم، خلفا للحارس هوغو لوريس المعتزل دوليا، بعد خسارة نهائي كأس العالم الأخيرة أمام الأرجنتين، حسب ما كشف مصدر مقرّب من الـ«الديوك» لوكالة «فرانس برس»، وقبل هداف باريس سان جرمان البالغ 24 عاما هذا الدور، بعد نقاش مع المدرب ديدييه ديشان.

- ديدييه ديشامب يستمر في قيادة «الديوك» حتى 2024

وستكون المباراة الأولى لمبابي القائد ضد هولندا، الجمعة، في تصفيات كأس أوروبا 2024 على استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية، وهي الأولى لفرنسا منذ خسارة نهائي مونديال قطر في 18 ديسمبر الماضي.

وكان لوريس (36 عاما) قد وضع حدا لمسيرته الدولية، بعد رضوخه أمام ليونيل ميسي ورفاقه في نهائي استاد لوسيل بركلات الترجيح، إثر مباراة مشوقة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3). وكان لوريس قد حمل شارة القائد لأكثر من عقد من الزمن مع بطل العالم 1998 و2018.

ولعب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان دور نائب القائد، بعد إعلان قلب دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي رافايل فاران (29 عاما) اعتزاله دوليا بعد الخسارة أمام الأرجنتين. وكانت ترقية مبابي (36 هدفا في 66 مباراة دولية) إلى منصب القائد متوقعة، منذ تسجيله ثلاثية لافتة في نهائي المونديال وإحرازه لقب هداف البطولة (8).

أسهم في إحراز منتخب بلاده لقب المونديال في 2018، وفرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في العالم، علما بأنه استهل مشواره مع المنتخب الفرنسي في مارس 2017. وفي ناديه باريس سان جرمان، يحتل مبابي منصب نائب القائد وراء قلب الدفاع ماركينيوس، وقاده خلال غياب البرازيلي عن مواجهة رين التي خسرها الأحد في الدوري المحلي.

وسجل مبابي 19 هدفا في 24 مباراة في الدوري الفرنسي «ليغ 1» هذا الموسم، وأسهم في تسجيل سبعة إضافية في مشوار الفريق نحو ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أقصي أمام بايرن ميونخ الألماني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الغلاء

كاريكاتير خيري - الغلاء
الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات

الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات
روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره

روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»

بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون

بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون
لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً

لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة
ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»

ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»
مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية

تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعادة ألونسو إلى المركز الثالث في جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1»
إعادة ألونسو إلى المركز الثالث في جائزة السعودية الكبرى ...
ألكاراس يستعيد صدارة التصنيف العالمي للتنس من ديوكوفيتش
ألكاراس يستعيد صدارة التصنيف العالمي للتنس من ديوكوفيتش
انتصاران مهمان لمتصدري دوري السلة الأميركي وناغتس إلى «بلاي أوف»
انتصاران مهمان لمتصدري دوري السلة الأميركي وناغتس إلى «بلاي أوف»
جدل مثير في «كلاسيكو الأرض» حول هدف أسنسيو
جدل مثير في «كلاسيكو الأرض» حول هدف أسنسيو
ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران
ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
المزيد
النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في تصفيات أوروبا وترقب في السيتي
النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في ......
العجوز هودجسون في مهمة استدعاء عاجلة لإنقاذ كريستال بالاس في «البريميرليغ»
العجوز هودجسون في مهمة استدعاء عاجلة لإنقاذ كريستال بالاس في......
سوء النتائج يجبر إشبيلية على إقالة المدرب الأرجنتيني سامباولي
سوء النتائج يجبر إشبيلية على إقالة المدرب الأرجنتيني ......
ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران
ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس ......
جدل مثير في «كلاسيكو الأرض» حول هدف أسنسيو
جدل مثير في «كلاسيكو الأرض» حول هدف أسنسيو...
المزيد