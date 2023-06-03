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أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 04:18 مساء
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد
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قطع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الطريق على كل الشائعات التي تحدثت عن قرب رحيله عن النادي دون أن يستكمل عقده حتى نهايته.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت: إنه سيستمر في تدريب الفريق الموسم المقبل، وسيكمل عقده مع النادي بشكل طبيعي، وأنه لا نية لديه مطلقًا في مغادرة الريال.

مستمر في عملي ولا مشكلة مع الإدارة
وأضاف، عشية مواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني: «أنا مستمر في عملي بالنادي، وليست لدي أي مشكلة مع الإدارة؛ بل على العكس تحسنت العلاقة في هذه الفترة التي قضيناها معًا، وسنمضي قدمًا لأنني سعيد للغاية بالبقاء، وسأحاول تقديم مستوى أفضل الموسم المقبل».

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وعن تقييمه لأدائه هذا الموسم الذي توج فيه الفريق بكأس الملك، ومونديال الأندية، وكأس السوبر الأوروبي، قال أنشيلوتي: «من الصعب تقييم الذات، لكن ما أشعر به هو أن الموسم كان طويلًا للغاية ومعقدًا، عملنا كثيرًا ولم نحصل على الكثير من الوقت للاستعداد. 

وعلى المستوى الشخصي تابع قائلا: لم أكن قادرًا ـ أحيانًا ـ على تحفيز اللاعبين؛ لأن التحفيز كل ثلاثة أيام أمر معقد للغاية» في إشارة إلى تكدس جدول المباريات التي وصل عددها إلى 61 في الموسم. وأكد: «قدمت كل ما في وسعي، وتقييمي لنفسي إيجابي، لكنني متأكد من أنني سأقوم بعمل أفضل العام المقبل».

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