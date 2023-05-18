لاعبو الريال يدافعون عن المدرب أنشيلوتي

القاهرة - بوابة الوسط

دافع لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني عن مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد الحديث عن مستقبله في وسائل الإعلام منذ الليلة الماضية، عقب الخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومني ريال مدريد بخسارة مدوية برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليودع المنافسة بعد التعادل في الذهاب بهدف لمثله، ويصعد السيتي لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في النهائي، وفق شبكة «سكاي سبورت».

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وعقب الخسارة شنت وسائل إعلامية إسبانية هجومًا على المدرب الإيطالي، بينما طالبت أخرى بإبعاده عن القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، كما طالب آخرون بالسماح لأنشيلوتي بمغادرة النادي الملكي وقيادة المنتخب البرازيلي.

وارتبط أنشيلوتي بتدريب المنتخب البرازيلي بداية من الموسم المقبل، وعقب نهاية الموسم الحالي مع ريال مدريد، إلا أن المدرب الإيطالي نفى في أكثر من مناسبة وجود أي اتفاق مع الاتحاد البرازيلي.

لوكا يدافع عن مدربه

وقال متوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش عقب نهاية المباراة أمام السيتي: «كارلو أنشيلوتي يستحق البقاء كمدرب لريال مدريد أيضًا الموسم المقبل، نحن مدينون له بالكثير».

بينما أكّد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور أنه يجب على كارلو أنشيلوتي الاستمرار والبقاء على رأس القيادة الفنية لريال مدريد في الموسم المقبل، بينما لم يُخفِ رغبته في توليه قيادة المنتخب البرازيلي كذلك.