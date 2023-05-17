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الليلة.. مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 05:51 مساء
الليلة.. مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي الأبطال
لقطة من مواجهة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، 10 مايو 2023. (الإنترنت)
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يلتقي مساء اليوم الأربعاء عند التاسعة مساء بتوقيت ليبيا فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ضمن مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الاتحاد.

ويتأهل الفائز من المواجهة بين الفريقين لملاقاة فريق إنتر ميلان الإيطالي، المتأهل أمس الثلاثاء، عقب إقصائه نظيره إي سي ميلان من نصف النهائي بعد الفوز عليه إيابا بهدف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قبل هزيمته في مواجهة الذهاب بهدفين نظيفين.

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وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة الذهاب بين الريال والسيتي على ملعب «سانتياغو بيرنابيو»، حيث افتتح الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور النتيجة للملكي في الشوط الأول، قبل أن يتعادل كيفن دي بروين لـ«السيتيزنز».

وتسعى كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم للتأهل إلى النهائي واقتناص أول بطولة في تاريخ مانشستر سيتي، فيما يأمل ريال مدريد في تحقيق البطولة للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، وهو حامل الرقم القياسي.

قائمة الريال.. بلا غيابات
ويدخل ريال مدريد المباراة كامل العدد، بعد الشكوك التي حامت حول مشاركة بعض لاعبيه بسبب الإصابة، إلا أن قائمة المباراة التي أعلنها الفريق شهدت جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، بينما أعلن صاحب الأرض مانشستر سيتي غياب مدافع الفريق ناثان آكي عن المواجهة.

وقال مدرب سيتي بيب غوارديولا في تصريحات عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي: «باستثناء ناثان، الجميع لائقون».

بيب يطلب الدعم الجماهيري
وأضاف غوارديولا: «أعلم أن المشجعين سيكونون قريبين منا لأنهم يعرفون ما فعله هذا الفريق على مدار السنوات الماضية، أنا متأكد من أنهم لن يتركونا وحدنا، وسيدعمونا بقوة خلال المباراة».

وأوضح: «في اللحظات السيئة سيكونون معنا وفي اللحظات الجيدة بالتأكيد سيضعوننا في المرتبة الأولى».

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