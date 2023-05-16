إنتر يجدد تفوقه على ميلان ويحجز بطاقة نهائي أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حجز إنترناسيونالي الإيطالي بطاقة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الأولى منذ العام 2010، بعدما جدد فوزه على غريمه التقليدي ميلان، بهدف نظيف في إياب نصف نهائي البطولة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، لتصبح نتيجة المباراتين 3-0.

أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

ويواجه إنتر في 10 يونيو المقبل بمدينة إسطنبول التركية، الفائز من من مواجهة حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي اللذين تعادلا (1-1) ذهابا ويخوضان الإياب الأربعاء.