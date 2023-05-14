  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإنجليزي: سيتي يتابع انتصاراته بتغلبه على إيفرتون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 05:58 مساء
الدوري الإنجليزي: سيتي يتابع انتصاراته بتغلبه على إيفرتون
لقطة من مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، 14 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

تابع مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته ورفعها إلى 11 تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إثر تغلبه على مضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين فاقترب أكثر فأكثر من لقبه الثالث تواليًا والخامس في آخر ستة مواسم.

ورفع سيتي رصيده إلى 85 نقطة مقابل 81 لمطارده المباشر أرسنال الذي يلعب لاحقا ضد ضيفه برايتون وذلك على بعد مرحلتين من نهاية الموسم. ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة ضد برايتونن وفق «فرانس برس».


وللمرة الثانية تواليًا، قاد لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان مانشستر سيتي إلى الفوز، فبعد ثنائيته في مرمى ليدز الأسبوع الماضي، كرر السيناريو ذاته في مباراة اليوم في حين سجل المهاجم النرويجي العملاق إيرلينغ هالاند الهدف الآخر.

وعزز هالاند موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 36 هدفًا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب نصف النهائي على ملعب الاتحاد الأربعاء المقبل بعد أن تعادل الفريقان بهدف لمثله ذهابًا.

إراحة النجوم لموقعة الأربعاء
وأراح مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا بعض لاعبيه الأساسيين أبرزهم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين والجناح البرتغالي برناردو سيلفا وجاك غريليش وأشرك بدلًا منهم المهاجم الأرجنتيني خوليان الفاريس والجناح الجزائري رياض محرز وفيل فودن.

وصمد إيفرتون الذي يتهدده شبح الهبوط 37 دقيقة قبل أن تتلقى شباكه الهدف الأول عندما مرر محرز كرة عرضية متقنة داخل المنطقة سيطر عليها غوندوغان وغمزها بحركة فنية رائعة داخل الشباك.

ليلة غوندوغان
وسرعان ما تحول غوندوغان من هداف إلى صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثاني لسيتي بواسطة هالاند الذي ارتقى لها برأسه فوق الجميع وأودعها الشباك في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني أضاف غوندوغان الهدف الثالث لفريقه من ركلة حرة مباشرة سددها ماكرة في شباك الحارس الإنجليزي الدولي جوردان بيكفورد بالدقيقة 51.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباريات اليوم من «دورينا»
شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»

شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»
عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. الأحد

عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل ضمن مؤجلات «دورينا».. ...
لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)

لقاءات مهمة يتصدرها الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري السلة الليبي (صور)
الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات (صور)

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات (صور)
فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»

فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم حملته بزيارة ضريح أتاتورك

عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم ...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟

هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدوري الإيطالي: سبيتسيا يفاجئ ميلان ويهزمه بثنائية
الدوري الإيطالي: سبيتسيا يفاجئ ميلان ويهزمه بثنائية
الدوري الألماني: دورتموند يواصل مطاردة بايرن بفوز على مونشنغلادباخ
الدوري الألماني: دورتموند يواصل مطاردة بايرن بفوز على ...
الوداد يؤجل حسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز
الوداد يؤجل حسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز
سان جيرمان يقترب من الاحتفاظ بالدوري الفرنسي في ليلة الخماسية وعودة ميسي
سان جيرمان يقترب من الاحتفاظ بالدوري الفرنسي في ليلة الخماسية ...
إقالة مدرب فينيكس صنز بعد الخروج من الأدوار الإقصائية
إقالة مدرب فينيكس صنز بعد الخروج من الأدوار الإقصائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
الدوري الإنجليزي: سيتي يتابع انتصاراته بتغلبه على إيفرتون
الدوري الإنجليزي: سيتي يتابع انتصاراته بتغلبه على إيفرتون...
دورة روما للتنس: ميدفيديف يعبر إلى ثمن النهائي بتغلبه على روسوفوري
دورة روما للتنس: ميدفيديف يعبر إلى ثمن النهائي بتغلبه على ......
تشيلسي يتوصل لاتفاق مع المدرب بوكيتينو
تشيلسي يتوصل لاتفاق مع المدرب بوكيتينو...
إقالة مدرب فينيكس صنز بعد الخروج من الأدوار الإقصائية
إقالة مدرب فينيكس صنز بعد الخروج من الأدوار الإقصائية...
سان جيرمان يقترب من الاحتفاظ بالدوري الفرنسي في ليلة الخماسية وعودة ميسي
سان جيرمان يقترب من الاحتفاظ بالدوري الفرنسي في ليلة ......
المزيد