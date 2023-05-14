الدوري الإنجليزي: سيتي يتابع انتصاراته بتغلبه على إيفرتون

القاهرة - بوابة الوسط

تابع مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته ورفعها إلى 11 تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إثر تغلبه على مضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين فاقترب أكثر فأكثر من لقبه الثالث تواليًا والخامس في آخر ستة مواسم.

ورفع سيتي رصيده إلى 85 نقطة مقابل 81 لمطارده المباشر أرسنال الذي يلعب لاحقا ضد ضيفه برايتون وذلك على بعد مرحلتين من نهاية الموسم. ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة ضد برايتونن وفق «فرانس برس».

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وللمرة الثانية تواليًا، قاد لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان مانشستر سيتي إلى الفوز، فبعد ثنائيته في مرمى ليدز الأسبوع الماضي، كرر السيناريو ذاته في مباراة اليوم في حين سجل المهاجم النرويجي العملاق إيرلينغ هالاند الهدف الآخر.

وعزز هالاند موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 36 هدفًا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب نصف النهائي على ملعب الاتحاد الأربعاء المقبل بعد أن تعادل الفريقان بهدف لمثله ذهابًا.

إراحة النجوم لموقعة الأربعاء

وأراح مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا بعض لاعبيه الأساسيين أبرزهم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين والجناح البرتغالي برناردو سيلفا وجاك غريليش وأشرك بدلًا منهم المهاجم الأرجنتيني خوليان الفاريس والجناح الجزائري رياض محرز وفيل فودن.

وصمد إيفرتون الذي يتهدده شبح الهبوط 37 دقيقة قبل أن تتلقى شباكه الهدف الأول عندما مرر محرز كرة عرضية متقنة داخل المنطقة سيطر عليها غوندوغان وغمزها بحركة فنية رائعة داخل الشباك.

ليلة غوندوغان

وسرعان ما تحول غوندوغان من هداف إلى صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثاني لسيتي بواسطة هالاند الذي ارتقى لها برأسه فوق الجميع وأودعها الشباك في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني أضاف غوندوغان الهدف الثالث لفريقه من ركلة حرة مباشرة سددها ماكرة في شباك الحارس الإنجليزي الدولي جوردان بيكفورد بالدقيقة 51.