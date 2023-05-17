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الستي يقصي الريال ويلغ نهائي أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 10:52 مساء
الستي يقصي الريال ويلغ نهائي أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه
برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي يحتفل بهدفه في مرمى ريال مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (تويتر)
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حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًًا بأربعة أهداف نظيفة على ريال مدريد الإسباني ضمن مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الاتحاد.

واستفاد الستي من التعادل الإيجابي في لقاء الذهاب يهدف لكل فريق، ليصبح مجموع المباراتين 5-1 لصالح الفريق الإنجليزي الذي يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

سجل برناردو سيلفا هدفي الفريق الإنجليزي الأول والثاني في الدقيقتين 23 و37، قبل أن يضيف لاعب الريال ​إيدير ميليتاو​ الهدف الثالث في مرماه بالدقيقة 76، ويضيف جولييان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.

ويلاقي الستي فريق إنتر ميلان الإيطالي، المتأهل أمس الثلاثاء، عقب إقصائه نظيره إي سي ميلان من نصف النهائي بعد الفوز عليه إيابا بهدف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قبل هزيمته في مواجهة الذهاب بهدفين نظيفين.

برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي يحتفل بهدفه في مرمى ريال مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (تويتر)
برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي يحتفل بهدفه في مرمى ريال مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (تويتر)
برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي يحتفل بهدفه في مرمى ريال مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (تويتر)
برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي يحتفل بهدفه في مرمى ريال مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (تويتر)
برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي يسدد الكرة في مرمى ريال مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (تويتر)
برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي يسدد الكرة في مرمى ريال مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (تويتر)
برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في إحدى الهجمات بمباراة فريقه أمام ريال مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (تويتر)
برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في إحدى الهجمات بمباراة فريقه أمام ريال مدريد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (تويتر)
مدرب مانشستر ستي جوارديولا يحتفل بأحد أهداف فريقه في مرمى ريال مدريد (تويتر)
مدرب مانشستر ستي جوارديولا يحتفل بأحد أهداف فريقه في مرمى ريال مدريد (تويتر)
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