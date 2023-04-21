أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم

القاهرة - بوابة الوسط

تذمر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، من جدول مباريات كرة القدم المزدحم وأصرّ الجمعة على ضرورة تغيير شيء ما لحماية اللاعبين.

ويتوجب على النادي الملكي الذي فاز على تشيلسي الإنجليزي بهدفين لصفر ذهاباً وإياباً في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أن يخوض ذهاب نصف النهائي بعد ثلاثة أيام من مباراته أمام أوساسونا في نهائي الكأس المحلية، وفق «فرانس برس».

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قال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي عقده قبل مباراة فريقه أمام ضيفه سلتا فيغو السبت ضمن منافسات المرحلة 30 للدوري «جدول المباريات هو جدول قلنا مرات عديدة، وبطريقة موضوعية، إنه غير منطقي».

وأضاف «هو مزدحم للغاية، هناك الكثير من المباريات. رابطة الدوري الإسباني تفكر في نفسها، الاتحاد الإسباني يفكر في نفسه، الاتحاد الأوروبي ويفا يفكر في نفسه، الاتحاد الدولي يفكر في نفسه، ولا أحد يفكر في اللاعبين».

وأردف «هذا ليس مساراً جيداً لكرة القدم، يجب تغيير شيء ما، هناك الكثير من المباريات».

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وعلى الرغم من اقتراب موعد نهائي الكأس في 6 مايو وزيارة مانشستر سيتي الإنجليزي إلى سانتياغو برنابيو في التاسع من الشهر نفسه، قال أنشيلوتي إنه لن يضطر إلى تبديل فريقه بين المباريات.

وشدد المدرب الإيطالي قائلاً «أعتقد يمكنني استخدام نفس اللاعبين، ما يجب تغييره هو الروتين الذي نتبعه بعد المباريات» و«أنا لست قلقاً بشأن هذا».