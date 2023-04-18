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ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 10:53 مساء
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
لاعب ريال مدريد رودريغو يحتفل بأحد هدفيه في مرمى تشيلسي، الثلاثاء 17 أبريل 2023 (تويتر)
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أكد فريق ريال مدريد الإسباني تفوقه على تشيلسي الإنجليزي، عندما فاز بهدفين نظيفين على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدفي الريال رودريغو في الدقيقتين الـ58 و80 من عمر اللقاء، قبل أن يفضل مدربه كارلو أنشيلوتي إخراجه بعد دقيقة واحدة (81).

ودخل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (14 لقبًا)، المباراة مدعومًا بانتصاره في الذهاب بهدفين نظيفين، بينما خسر تشيلسي المباراة الرابعة تواليًا بقيادة مدربه الموقت فرانك لامبارد، خليفة غراهام بوتر المقال من منصبه بسبب النتائج السلبية.

- ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال

لم يفز النادي اللندني في آخر سبع مباريات بمختلف المسابقات، ويعود انتصاره الأخير إلى 11 من مارس الماضي على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة (3-1)، بينما استعد النادي الملكي جيدا بفوز مستحق على مضيفه قادش (2-صفر) السبت، في لقاء أراح فيه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ركائزه الأساسية، أبرزها البرازيلي فينيسيوس جونيور والألماني توني كروس، للتعافي من إجهاد عضلي.

وينتظر ريال مدريد المتأهل من لقاء مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ والذي حسم الـ«سيتي» نتيجة الذهاب لصالحه (3-0).

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