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ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 03:50 مساء
ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال
مباراة سابقة بين ريال مدريد وتشيلسي في دوري الأبطال. (أرشيفية : الإنترنت)
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يحل ريال مدريد ضيفا على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن أمام تشيلسي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت ليبيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (14 لقبا)، مدعوم بانتصاره في الذهاب بهدفين نظيفين، بينما خسر تشيلسي المباراة الثالثة تواليا بقيادة مدربه المؤقت فرانك لامبارد، خليفة غراهام بوتر المقال من منصبه بسبب النتائج السلبية.

نتائج متواضعة للنادي اللندني
لم يفز النادي اللندني في آخر ست مباريات بمختلف المسابقات، ويعود انتصاره الأخير إلى 11 من مارس الماضي على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة (3-1)، بينما استعد النادي الملكي جيدا بفوز مستحقّ على مضيفه قادش (2-صفر) السبت، في لقاء أراح فيه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ركائزه الأساسية، أبرزها البرازيلي فينيسيوس جونيور والألماني توني كروس، للتعافي من إجهاد عضلي.

وأكد أنشيلوتي جاهزية لاعبيه للحاق بمواجهة تشيلسي، وأوضح: «تدربا بشكل منفصل، سيكون فينيسيوس وكروس بخير في مباراة تشيلسي».

موقف الصعود بين الفريقين
الخسارة بفارق هدف وحيد أمام تشيلسي ستكون كافية للفريق الملكي الإسباني للعبور إلى الدور قبل النهائي، بينما يتعين على الفريق الإنجليزي الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة التي تُوج بها عامي 2012 و2021.

أما في حال انتهاء الوقت الأصلي بفوز تشيلسي بفارق هدفين، فسوف ينبغي على الفريقين خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الصاعد للدور المقبل، حال بقاء النتيجة على حالها.

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