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ريال مدريد يلجأ لفحوصات دقيقة جديدة بعد تكرار إصابة ألابا ومخاطر بنزيما أقل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 04:56 مساء
ريال مدريد يلجأ لفحوصات دقيقة جديدة بعد تكرار إصابة ألابا ومخاطر بنزيما أقل
ألابا وبنزيما مع ريال مدريد. (أرشيفية : الإنترنت)
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يحظى فريق ريال مدريد اليوم الأربعاء بيوم راحة بعد حسمه التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي بالفوز عليه إيابًا (2-0)، نفس نتيجة لقاء الذهاب، منتظرًا نتيجة فحوصات لاعبه النمساوي ديفيد ألابا.

كان ألابا اضطر لمغادرة ملعب ستامفورد بريدج بين الشوطين عقب معاناته من آلام عضلية في العضلة النعلية للساق اليمنى، لينزل مكانه الألماني أنطونيو روديغر، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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سبق لألابا أن تعرض لنفس الإصابة يوم 9 يناير الماضي، وغاب بسببها عن سبع مباريات، وسيخضع اللاعب لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد مدى شدة الإصابة.

أما حالة المهاجم كريم بنزيما الذي غادر ملعب المباراة بسبب ضربة تعرض لها في إصبع قدمه اليسرى، فتبدو أقل خطورة، حيث أقدم المدرب كارلو أنشيلوتي على إخراجه من الملعب بداعي الحذر خاصة وأن الفريق كان حسم تأهله بهدفي رودريغو في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

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