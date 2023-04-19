غوارديولا: حذارٍ من البايرن لديه تاريخ كبير ومررت بلحظات لا تُصدق معه

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المدرب الإسباني السابق لبايرن ميونيخ والحالي لمانشستر سيتي جوزيب غوارديولا من قدرة النادي البافاري على تحقيق المعجزة، قبل استضافة بايرن ميونيخ للسيتي اليوم الأربعاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال غوارديولا الذي أشرف على تدريب بايرن ميونيخ من 2013 إلى 2016 قبل الانضمام إلى سيتي الثلاثاء: «لقد عملت هنا في بايرن ميونيخ وأعرف عقلية هذا النادي. إنها موجودة في كل مكان، إنها في جلد النادي. إنهم يثقون في قدرتهم على القيام بذلك»، حسب «فرانس برس».

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وأضاف: «عندما تكون في هذا النوع من الأندية، هناك شعور بأن أي شيء يمكن أن يحدث. لديهم تاريخ في هذه المسابقة، لقد كبروا معها».

وتابع: «لقد مررت بلحظات لا تُصدق هنا، مع عائلتي. النادي استثنائي. لديَّ العديد والعديد من الأصدقاء. أتمنى أن يظل المشجعون هادئين».

وقاد المدرب (52 عامًا) بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي المسابقة القارية العريقة ثلاث مرات (2014، 2015، 2016) دون الذهاب إلى أبعد من ذلك. وخسر غوارديولا مباراة نهائية مع مانشستر سيتي العام 2021 أمام تشيلسي الذي كان يشرف على تدريبه وقتها توخل.