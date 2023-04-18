ريال مدريد يرد على اتهامات برشلونة والحرب الكلامية تطال أنظمة سياسية ووزراء

القاهرة - بوابة الوسط

خرج نادي ريال مدريد بالرد على الاتهامات الموجهة من رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، والتي وصفه فيها بأنه «نادي النظام»، وذلك عبر مقطع فيديو صدر عن تلفزيون النادي «الملكي»، ويستعرض المزايا التي حصل عليها النادي «الكتالوني» من نظام فرانكو، وتساءل تلفزيون ريال مدريد في بداية مقطع الفيديو الذي بدأه بكلمات رئيس نادي برشلونة في مؤتمر صحفي متعلق بـ«قضية نيغريرا»: «ما هو نادي النظام؟».

- لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

واستعرض تلفزيون الريال وقائع من الماضي، مثل افتتاح ملعب كامب نو تحت أنظار وزير الجنرال فرانكو، خوسيه سوليس رويث، كما يستعرض التكريمات التي حصل عليها فرانكو من برشلونة، ومنحه الشارة الذهبية للنادي وعينه عضوا فخريا فيه في 1965، كما تظهر الصور، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وأشار مقطع الفيديو إلى أنه «تم إنقاذ برشلونة ثلاث مرات من الإفلاس بدعم فرانكو». كما تظهر صور مجلات آنذاك، وكذلك لاعبو برشلونة وهم يستمعون إلى النشيد الوطني، وهم يرفعون أياديهم إلى الأعلى. كما يستعرض مقطع الفيديو إنجازات النادي «الكتالوني» في ذلك الوقت وفوزه بـ«الليغا» 8 مرات وبكأس الجنرال فرانكو تسع مرات.

هجوم رئيس نادي برشلونة

هاجم رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوان لابورتا الغريم التقليدي ريال مدريد بتصريحات نارية، حيث اتهمه بأنه كان مفضلا دائما من جانب حكام المباريات، ووصف نادي العاصمة بأنه «فريق النظام».