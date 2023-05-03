غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة الأرجنتينية لا تقارن

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم، الإسباني جوزيب غوارديولا، أن مقارنة هداف فريقه إرلينغ هالاند مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي مضرة باللاعب النرويجي الشاب.

- شاهد: غوارديولا بعد وصول هالاند لـ44 هدفا: حقا من نوعية ميسي وكريستيانو

يقدم هالاند (22 عامًا) مستوى رائعًا مع سيتي وهو بحاجة لهدف للانفراد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد ضمن «البريميرليغ» بنظامها المتبع منذ 1992، حسب «فرانس برس».

بتسجيله في مرمى فولهام الأحد الماضي (2-1)، رفع هالاند رصيده إلى 34 هدفًا هذا الموسم بالتساوي مع الرقم القياسي المشترك بين ألن شيرر (1995 مع بلاكبيرن) وأندي كول (1994 مع نيوكاسل يونايتد).

رصيد هالاند من الأهداف

وفيما رفع هالاند رصيده إلى 50 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قارن البعض إنجازه بما حققه ميسي في موسم 2012 مع برشلونة عندما سجل 73 هدفًا تحت إشراف غوارديولا.

لكن غوارديولا سحب فتيل المقارنات بقوله «لا أحد يُقارن بميسي. لن يساعد ذلك إرلينغ. ميسي هو اللاعب الأكثر كمالًا الذي شاهدته في حياتي من حيث الرؤية، المراوغات، التمرير، القدرة التنافسية، من بين عدة أشياء صعبة».