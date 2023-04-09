شاهد: غوارديولا بعد وصول هالاند لـ44 هدفا: حقا من نوعية ميسي وكريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا «إن المهاجم إرلينغ هالاند في نفس مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو»، بعد أن سجل اللاعب النرويجي هدفين في الفوز (4-1) على ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

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وهز هالاند الشباك من ضربة رأس وركلة مزدوجة رائعة، ليرفع رصيده إلى 44 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 30 في الدوري، ويتساوى رصيده مع أفضل رصيد للاعب بالدوري الإنجليزي خلال موسم واحد بجميع المسابقات، وعادل رود فان نيستلروي في 2002-2003، ومحمد صلاح في 2017-2018.

وأبلغ غوارديولا هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «عشنا عقدين مذهلين مع كريستيانو وميسي، لكنه ينتمي لهذا المستوى».

وامتدح هدفه الثاني المذهل من وضع الطيران حين أحسن التعامل مع تمريرة جاك غريليش العرضية، قائلا: «ليس سهلا التقاط كرة في السماء، وتوجيهها نحو الأرض. لا يمكن تخيل امتلاكه هذه البراعة بطوله الفارع».