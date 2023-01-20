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أستراليا المفتوحة للتنس: تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والبولندية إيغا شفيونتيك إلى ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 06:34 مساء
أستراليا المفتوحة للتنس: تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والبولندية إيغا شفيونتيك إلى ثمن النهائي
البولندية إيغا شفيونتيك تحتفل بتأهلها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، 20 يناير 2023. (الإنترنت)
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تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الرابع عالميا، إلى دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزه اليوم على الهولندي تالون غرييكسبور بنتيجة 6 - 2 و7 - 6 و6 - 3.

ووصل تسيتسيباس المربع الذهبي في أستراليا من قبل ثلاث مرات أعوام 2019 و2021 و2022، علما بأنه خاض النهائي الكبير الوحيد في مسيرته في بطولة رولان غاروس بفرنسا عام 2021 حين خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وضرب اليوناني موعدا مع الإيطالي يانيك سينر، المصنف 16، والذي عاني أمام المجري مارتون فوتشوفيتش المصنف الـ78 قبل أن يهزمه بثلاث مجموعات لمجموعتين.

نيشيوكا يثأر لنادال
وثأر الياباني يوشيهيتو نيشيوكا، المصنف 31 في البطولة، للنجم الإسباني رافائيل نادال الذي ودع البطولة على يد الأمريكي ماكنزي ماكدونالد، الذي تفوق عليه الياباني بواقع 7- 6 و6 - 3 و6- 2.

وسيلتقي نيشيوكا، المتوج بلقبه الثاني في مسيرته العام الماضي في سيول، مع الفائز من مواجهة الأمريكي فرانسيس تيافو والروسي كارن خاتشانوف، للوصول لربع النهائي.

فوز البلجيكي فيليكس
كما فاز البلجيكي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف السادس، على الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو، المصنف الثامن عشر، بواقع 6- 1 و3- 6 و6- 1 و6- 4.

منافسات السيدات
وفي منافسات السيدات، حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، فوزا صريحا على الإسبانية كريستينا بوكسا، الصاعدة من التصفيات، 6- صفر و6- 1 لتتأهل إلى ثمن النهائي.

وضربت شفيونتيك، التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة العام الماضي، موعدا مع الكازاخية من أصول روسية إيلينا ريباكينا، المصنفة 25 عالميا وبطلة ويمبلدون العام الماضي.

3 أمريكيات يتنافسن وخسارة إحداهن
وفازت ريباكينا على الأمريكية دانيال كولينز، وصيفة ملبورن العام الماضي، بنتيجة 6- 2 و5- 7 و6- 2.

كما فازت الشابة الأمريكية كوكو غوف على مواطنتها برناردا بيرا بواقع 6- 3 و6- 2، وستلعب ابنة الـ18 عاما مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، بطلة رولان غاروس 2017، والفائزة على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا 6- 3 و6- صفر.

وبدورها، لم تجد الأمريكية جيسيكا بيغولا، الثالثة والساعية إلى لقب أول كبير في مسيرتها، صعوبة في الفوز على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6- صفر و6- 2.

وتواجه بيغولا، البالغة من العمر 28 عاما، تحديا صعبا في الدور التالي أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا، المصنفة 20 والمتوجة ببطولة رولان غاروس 2021، والفائزة على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6- 2 و6- 3.

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