بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

ودعت اليوم الخميس التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من الدور الثاني، بخسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 1-6 و7-5 و1-6.

وعانت وصيفة بطلة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي منذ بداية المباراة وارتكبت أخطاء عدة خصوصا في المجموعتين الأولى والثالثة اللتين خسرتهما بنتيجة واحدة 1-6.

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التأهل بصعوبة

وانتزعت التونسية أنس جابر بصعوبة بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعد تخطيها عقبة السلوفينية تامارا زيدانشيك المصنفة 98 عالميا 7-6 (10-8) و4-6 و6-1.

وأكدت اللاعبة التونسية في وقت سابق سعيها للتتويج بلقب في بطولات «غراند سلام»، هذا العام من خلال مشاركاتها، لكنها ودعت اليوم أولى البطولات الكبرى من الدور الثاني عقب الخسارة.