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الاتحاد القطري يعلن نهاية حقبة الإسباني سانشيز مع «العنابي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 08:25 مساء
الاتحاد القطري يعلن نهاية حقبة الإسباني سانشيز مع «العنابي»
المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب المنتخب القطري. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم نهاية مهمة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، على رأس القيادة الفنية لـ«العنابي»، بعد رفض الاتحاد تجديد عقد المدرب.

وأصدر الاتحاد بيانًا اليوم السبت على موقعه الرسمي قال فيه: «اليوم هو التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة، نعبر عن شكرنا وامتناننا للمدرب الإسباني، ونشكره على الفترة التي قضاها معنا»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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ولم يحدد اتحاد الكرة القطري هوية المدرب الذي سيخلف فيليكس في القيادة الفنية للمنتخب، مشيرًا إلى أنه سيتم الاختيار في وقت لاحق.

ووجه رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة، الشكر للمدرب، قائلا: «لم يكن فيليكس مدربنا فحسب، بل كان أيضا صديقنا، ستكون عائلة كرة القدم في قطر ممتنة دائما للنجاح الذي حققه، وسيظل للمدرب فيليكس سانشيز دائما مكانة خاصة عندنا، ونأمل أن يعتبر قطر دائما موطنه».

سانشيز يعبر عن امتنانه
من جهته أعرب الإسباني سانشيز عن شكره وامتنانه للسنوات الخمس التي قضاها مع المنتخب القطري، مؤكدًا أنه سيفسح المجال لآخرين بتحمل مسؤولية القيادة الفنية لـ«الأدعم»، أما بالنسبة له فستكون الفرصة متاحة لاستكشاف تحديات جديدة.

تتويج بأمم آسيا
ويعتبر الإسباني فيليكس سانشيز أحد أنجح المدربين الذين أشرفوا على كرة القدم القطرية، فقد قاد المنتخب للتتويج بلقب كأس أمم آسيا في نسختها الأخيرة بأبوظبي عام 2019، قبل أن يقود المنتخب القطري للخسارة في ثلاث مباريات بدور المجموعات لكأس العالم 2022، لتودع البطولة كأول مستضيف يخسر مبارياته الثلاث بالمجموعات.

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