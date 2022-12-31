الاتحاد القطري يعلن نهاية حقبة الإسباني سانشيز مع «العنابي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم نهاية مهمة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، على رأس القيادة الفنية لـ«العنابي»، بعد رفض الاتحاد تجديد عقد المدرب.

وأصدر الاتحاد بيانًا اليوم السبت على موقعه الرسمي قال فيه: «اليوم هو التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة، نعبر عن شكرنا وامتناننا للمدرب الإسباني، ونشكره على الفترة التي قضاها معنا»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

- مدرب منتخب قطر: نسعى للخروج مرفوعي الرأس وجعل جماهيرنا فخورة

- الأشواط الأولى.. هولندا والسنغال تتقدمان على قطر والإكوادور

ولم يحدد اتحاد الكرة القطري هوية المدرب الذي سيخلف فيليكس في القيادة الفنية للمنتخب، مشيرًا إلى أنه سيتم الاختيار في وقت لاحق.

ووجه رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة، الشكر للمدرب، قائلا: «لم يكن فيليكس مدربنا فحسب، بل كان أيضا صديقنا، ستكون عائلة كرة القدم في قطر ممتنة دائما للنجاح الذي حققه، وسيظل للمدرب فيليكس سانشيز دائما مكانة خاصة عندنا، ونأمل أن يعتبر قطر دائما موطنه».

سانشيز يعبر عن امتنانه

من جهته أعرب الإسباني سانشيز عن شكره وامتنانه للسنوات الخمس التي قضاها مع المنتخب القطري، مؤكدًا أنه سيفسح المجال لآخرين بتحمل مسؤولية القيادة الفنية لـ«الأدعم»، أما بالنسبة له فستكون الفرصة متاحة لاستكشاف تحديات جديدة.