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مدرب منتخب قطر: نسعى للخروج مرفوعي الرأس وجعل جماهيرنا فخورة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 05:17 مساء
مدرب منتخب قطر: نسعى للخروج مرفوعي الرأس وجعل جماهيرنا فخورة
المدرب الإسباني لمنتخب قطر فليكيس سانشيز من المؤتمر الصحفي لمواجهة هولندا بكأس العالم, 28 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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قال المدرب الإسباني لمنتخب قطر، فليكيس سانشيز، إن منتخبه لا يحتاج إلى دوافع من أجل خوض المواجهة أمام منتخب هولندا، في المباراة التي ستجمعهما غدًا الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وأكد سانشيز أن مواجهة منتخب من الطراز العالمي كهولندا، تثير فيك التنافس على أعلى مستوى، وتعطينا تحديًا لتحقيق الفوز وإثبات الذات أمام صاحب المركز الثامن في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي للمنتخبات، مشيرًا إلى أنهم يرغبون بالخروج مرفوعي الرأس من المونديال، وذلك بحسب المؤتمر الصحفي قبل المباراة والذي نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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مشوار قطر في البطولة
وبسؤاله عن كيف يرى مشوار «العنابي» في البطولة؟ قال فليكيس: أن تواجه بطل أفريقيا منتخب السنغال، وثالث أفضل منتخب في أميركا الجنوبية منتخب الإكوادور وختام المجموعة تلاقي المنتخب الهولندي، لقد كان مشوارنا صعبًا خلال المونديال، حاولنا تحقيق نتائج جيدة، خاصة وأننا المنتخب المستضيف، لكننا لم نوفق.

وأضاف المدرب الإسباني: في المباراة السابقة ظهرنا بمستوى جيد، لكن النتيجة لا تدل على ما فعلناه أمام المنتخب السنغالي، لقد هاجمنا وهددنا وسجلنا، وغدًا نريد أن نظهر جودتنا أمام هولندا، التي تختلف عن السنغال، لكننا نملك دوافع كبيرة من أجل أن نقدم مستوى جيدًا.

نسعى لتكون جماهيرنا فخورة
وختم مدرب «العنابي» حديثه قائلًا: سنحاول الظهور بشكل تنافسي غدًا، ونظهر جودتنا، ونجعل جماهيرنا فخورة، ومن ثم نغلق صفحة المونديال، ونركز في قادم المواعيد.

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