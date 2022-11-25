رسميا.. قطر تودع المونديال بعد تعادل هولندا والإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط

فقد منتخب قطر المضيف الأمل بالتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2022 في كرة القدم، بتعادل هولندا والإكوادور بهدف لمثله، الجمعة، على ستاد خليفة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وكان المنتخب «العنابي» تلقى خسارته الثانية تواليًا، أمام السنغال 1-3 بعد أول افتتاح ضد الإكوادور صفر-2، حسب وكالة «فرانس برس».

ورفع المنتخبان الهولندي والإكوادوري رصيدهما إلى 4 نقاط مقابل 3 نقاط للسنغال وصفر لقطر التي أصبحت أول منتخب مضيف يفقد الأمل بعد مباراتين من دور المجموعات، وتلعب هولندا مع قطر والسنغال مع الإكوادور في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.