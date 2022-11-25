الخسارة الثانية في المونديال.. قطر على مشارف توديع البطولة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب السنغالي الفوز على المنتخب القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليزيد من متاعب أصحاب الأرض، وتنتهي آمال القطريين ببلوغ الدور الثاني من المونديال.

وانتهى الشوط الأول في ملعب الثمامة بتقدم السنغال على قطر بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم 2022.

وحاول «أسود التيرنغا» مباغتة «العنابي» في بداية المباراة بتسديدات جانبت المرمى، واستحوذت السنغال على مجريات الشوط الأول ككل.

وشهدت الدقيقة 28 أولى محاولات قطر على مرمى السنغال، وكانت من صناعة الحارس مشعل برشم، ولكن مرت بسلام على مرمى إدوارد ميندي.

وحاول أكرم عفيف الحصول على ركلة جزاء بعد توغله على جهة اليسار، لكن الحكم الإسباني ماتيو لاهوز أشار باستمرار اللعب.

وأخطأ خورخي بوعلام في إبعاد الكرة المسددة عن مرماه في الدقيقة 41، ليسددها بولاي ديا في المرمى العنابي، معلنا الهدف الأول للأسود، والذي انتهى عليه الشوط الأول من اللقاء.

يذكر أن قطر لم تستطع إيجاد طريق الشِباك، لتكون أول بلد مضيف لا يسجل هدفا على مدار ثلاثة أشواط.

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في الشوط الثاني دخلت السنغال بتركيز كبير بغية تعزيز الفارق أمام المضيف، وهو ما تحقق سريعا برأسية محكمة من المهاجم فامارا ديديو في الدقيقة 48 ليكون أول هدف بالرأس تسجله السنغال في المونديال.